Нарисовать персонаж в разных ракурсах

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Уважаемые фрилансеры!

Компания «Смарт-софт» приглашает Вас принять участие в конкурсе по созданию художественных образов, связанных с нашей программой Трафик Инспектор. Подробную информацию о программе можно посмотреть на нашем сайте: http://www.smart-soft.ru/

У нас есть персонаж – робот, символизирующий программу, нарисованный в векторе. Нам нужно «оживить» его, придать ему эффекты движения, активности, действий, чтобы его образ вызывал эмоции. На данном этапе мы хотим создать три образа:

1. Образ антивирусной защиты.

2. Образ экономии денег.

3. Образ обеспечения безопасности локальной сети.

Оцениваться будет как креативная часть образа, так и художественное исполнение. Победитель конкурса получит 3000 рублей и контракт на полную проработку художественных образов для сайта, рекламных, информационных и товарных материалов нашей компании. Бюджет конкурса может быть увеличен, если удачных идей и реализаций будет несколько.

Технические требования к работам:

Принимаются изображения, полностью выполненные в векторных графических редакторах (Adobe Illustrator и CorelDraw до 10 версии, без спецэффектов – прозрачность и т.п.), палитра только CMYK.

Сроки проведения конкурса - до 21 июля.

Удачи! С нетерпением ждем Ваших работ.

mailto:[email protected]