Требуется отрисовать быстро и качественно стилизованных персонажей для анимации. Никакой векторной графики. Обязательное условие – присылайте портфолио, по нему буду выбирать исполнителя и отправлю ТЗ.
Нужно нарисовать эмодзи - персонаж по аналогии - 3 шт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать 3 эмодзи
1. Сидит вышивает с иголкой
2. Держит руку "новое поступление", только без слова
3. На швейной машинке сидит.
Цвет персонажа - серый
Персонаж - это тоже ткань, но должна отличатся от конкурента
Персонаж с веселым лицом
Пишите срок, стоимость, портфолио
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