Нужно нарисовать эмодзи - персонаж по аналогии - 3 шт.

Здравствуйте! Нужно нарисовать две красивые, стильные схемы прохода. Создающие впечатление, что при работе над схемами хорошо постарались. Обязательно нужно, чтобы хорошо было видно на экране смартфона ТЗ и всё что нужно для схем находится тут - ...