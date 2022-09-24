Переделать обложку.Заменить автора.

cover1__w600- это макет который нужно повторить(цвета можно сделать чтобы органично смотрелось с изображением.), но картинку в макете взять из файла : А5_1 (2)

Автор: Вместо Владислав Лесков заменить на Владислав Клевакин

Название прежнее: Царевна.

Т.е нужен новый макет более в классическом виде как в cover1__w600

Обратная сторона обложки как основной цвет и желательно светлый.

Необходимо два варианта на выбор по цветам.

И исполнитель из России с возможностью оплатить работу через Сбербанк или Юмани.