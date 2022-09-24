Необходим графический дизайнер или иллюстратор для создания постера в ярко-мультипликационном стиле для короткометражного фильма. Опыт работы с аналогичными проектами и умение передавать атмосферу через иллюстрации являются важными требованиями.
Обложка для книги!
Переделать обложку.Заменить автора.
cover1__w600- это макет который нужно повторить(цвета можно сделать чтобы органично смотрелось с изображением.), но картинку в макете взять из файла : А5_1 (2)
Автор: Вместо Владислав Лесков заменить на Владислав Клевакин
Название прежнее: Царевна.
Т.е нужен новый макет более в классическом виде как в cover1__w600
Обратная сторона обложки как основной цвет и желательно светлый.
Необходимо два варианта на выбор по цветам.
И исполнитель из России с возможностью оплатить работу через Сбербанк или Юмани.
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