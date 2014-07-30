Подготовить векторные иллюстрации

Благодарю Наталью за качественно выполненную работу! Срок был указан 3 дня, Наталья справилась с работой в половину быстрее. Уровень просто шикарный, даже не рассчитывал, что из картинок такого низкого качества можно было сделать такую высокую детализацию. Проблем в работе не возникало, Наталья четко поняла поставленную задачу, без лишних вопросов. Всем рекомендую как быстрого и качественного исполнителя, сам буду обращаться в дальнейшем!