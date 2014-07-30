Подготовить векторные иллюстрации

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка148 просмотров

Необходимо на основе растровых изображений подготовить иллюстрации в векторе. Заменить цвета, убрать некоторые элементы.

Исходники отправлю на e-mail

11 лет назад
DmitrijVysockih
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Anaise
38 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$60
3 дня
Благодарю Наталью за качественно выполненную работу! Срок был указан 3 дня, Наталья справилась с работой в половину быстрее. Уровень просто шикарный, даже не рассчитывал, что из картинок такого низкого качества можно было сделать такую высокую детализацию. Проблем в работе не возникало, Наталья четко поняла поставленную задачу, без лишних вопросов. Всем рекомендую как быстрого и качественного исполнителя, сам буду обращаться в дальнейшем!
Спасибо за интересную работу, мне было очень приятно выполнить заказ. Оплата без задержек, Дмитрий - очень ответственный и положительный человек. Спасибо, с радостью буду сотрудничать !

Заявки фрилансеров

Anaise
38 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад