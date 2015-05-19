Свадебная монограмма с вензелями

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Завершен9 заявок295 просмотров

Добрый день!

нужно от рисовать свадебную монограмму с вензелями. (инициалы Е и Е, можно добавить дату свадьбы 29.08.2015)

рисунок будет использоваться для фрезерной резки.

от вас нужно от рисовать в кореле,

линии должны быть замкнуты.

Пишите ваши сроки и стоимость в рублях

Пример в приложении.

10 лет назад
evgeniy7
Евгений 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 часов назад
10 лет назад
$7
1 день
Выполненная работа полностью утроила.
Всё отлично! Рекомендую! Прекрасный заказчик!

Заявки фрилансеров

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 часов назад
10 лет назад
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