Свадебная монограмма с вензелями

Добрый день!

нужно от рисовать свадебную монограмму с вензелями. (инициалы Е и Е, можно добавить дату свадьбы 29.08.2015)

рисунок будет использоваться для фрезерной резки.

от вас нужно от рисовать в кореле,

линии должны быть замкнуты.

Пишите ваши сроки и стоимость в рублях

Пример в приложении.