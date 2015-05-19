Нужно сделать редизайн всего сайта, т.е. главной и внутренних страниц, с учетом всех современных юзабилити. Сделать дизайн легким и приятным для восприятия в соответствии с последними тенденциями в вэб дизайне
Свадебная монограмма с вензелями
Добрый день!
нужно от рисовать свадебную монограмму с вензелями. (инициалы Е и Е, можно добавить дату свадьбы 29.08.2015)
рисунок будет использоваться для фрезерной резки.
от вас нужно от рисовать в кореле,
линии должны быть замкнуты.
Пишите ваши сроки и стоимость в рублях
Пример в приложении.
Выбранный исполнитель
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