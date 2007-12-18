Векторные рисунки для детского журнала

Добрый день! Нужна иллюстация для сайта. Подробности в прикрепленном файле. Первый эскиз нужен в течение двух дней (т.е. до вечера воскресенья). Чей эскиз понравится больше всего - тот и выиграет конкурс. Указывайте пожалуйста цены. Размер иллюстрации такой же как у ...