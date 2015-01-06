Интерьер детской комнаты с мебелью

Добрый день! Необходимо разработать дизайн внутреннего дворика между домами по фотографиям. Одна в аттаче, остальные 4 штуки вышлю выбранному исполнителю. Мы хотим остеклить пространство на фотографиях с целью закрыть от ветра и снега, и обустроить внутреннее пространство ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать интерьер детской комнаты с модульной детской мебелью (размеры и цвета мебели предоставлю отдельным файлом). Необходимая яркая визуализация, т.к. она будет использоваться для продвижения продаж данной мебели.
Жду предложений по срокам и цене.
- Похожие заказы
- $100Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Разработать дизайн 2 комнатной квартиры в стиле хай тек. Балкон будет объединен с комнатой.Интерьеры и Экстерьеры29 заявокЗакрыт9 лет назад
- $25
Требуется создать (нарисовать) интерьер в помещении площадью 42м.кв. Стиль оформления помещения - феррари. Данное помещение является гаражом, так что стены и потолок будут обшиваться металлическими панелями и рейками. Теперь более подробно о цветах и материалах и ...Интерьеры и Экстерьеры9 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходим дизайн мебельного павильона (расстановка 5 коллекций детских спален с перегородками) в 70м2 . Интересен профессиональный, серьезный подход к делу (фото павильона и коллекций вышлю по запросу) , павильон находится в Минске (р-н Каменная горка). ...Интерьеры и Экстерьеры17 заявокЗакрыт9 лет назад
От меня размеры помещений, общая концепция расположения мебели, выбор плитки плитки, и пр. От вас варианты дизайна.Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $30
Нужно сделать интерьеры помещений. Изображения нужны для сайта разрешением 2000x1800. 1. офисы 2. школы 3. больница 4. детский сад 5. административные здания По этой ссылке можно увидеть светодиодные панели http://www.rockmoscow.ru/#!product/ctpx которые необходимо внедрить в интерьеры, локации те что я описал выше. Конкретных пожеланий ...Интерьеры и Экстерьеры17 заявокЗакрыт9 лет назад
Интересуют дизайнеры и конструкторы, имеющие светлую голову и опыт в строительстве (в первую очередь интересуют системы крепления закаленного стекла). Сейчас для установки стеклянных перегородок и дверей вся фурнитура китайская или европейская, в РФ ничего не ...Интерьеры и Экстерьеры4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $70
Доброго времени суток! Срочно необходимо создать дизайн интерьера прихожей. Техническое задание передам исполнителю.Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Нужно сделать дизайн точки для организации вида ювелирной компании на ювелирной выставки, Нужно предаставить список используемых материалов для создания пространства учитывая конструкцию предоставленного места (картинка во вложении ) Идея - использования максимально экономичных материалов для ...Интерьеры и Экстерьеры2 исполнителяЗавершен8 лет назад
- $600
Есть сцена со старинным замком. нужно к ней полностью достроить ландшафт: лес, овраги, горы, дорогу, подъемный мост; настроить текстуры. Сцена готовится для последующего композинга в видео 2К. Допустимые движки: Вирей, Менталрей. Общая схема местности во ...Интерьеры и Экстерьеры7 заявокЗакрыт9 лет назад