Разработать интерьер.

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт39 заявок446 просмотров
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Господа, нужно разработать интерьер для 2х комнатной квартиры.

Заказчик не может зарегистрироваться здесь, поэтому попросили меня опубликовать проект.

Пишите ваши цены и требования. Все необходимое для ознакомления по возможности будет предоставлено

Обязательно указывайте цены.

P.S.

От заказчика:

Новостройка, т.е. нет ничего, комнат 2 - распашонка, общая площадь квартиры примерно 64 кв.м.

нужно разработать интерьер, чтобы понять куда, что будем ставить, где расположить розетки и т.д.

В аську не писать!!!

15 лет назад
moonknight
40 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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