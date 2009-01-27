Господа, нужно разработать интерьер для 2х комнатной квартиры.

Заказчик не может зарегистрироваться здесь, поэтому попросили меня опубликовать проект.

Пишите ваши цены и требования. Все необходимое для ознакомления по возможности будет предоставлено

Обязательно указывайте цены.

P.S.

От заказчика:

Новостройка, т.е. нет ничего, комнат 2 - распашонка, общая площадь квартиры примерно 64 кв.м.

нужно разработать интерьер, чтобы понять куда, что будем ставить, где расположить розетки и т.д.

В аську не писать!!!