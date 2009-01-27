Выполнить скетчи интерьеров квартиры

Необходимо в сжатые сроки выполнить дизайн квартиры(42кв.м.) в новостройке, в последствии осуществлять контроль за выполнением ремонтных работ(авторский надзор осуществляется отдельно, цена оговаривается) Стиль хайтек, наличие портфолио обязательно!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется нарисовать эскизы от руки интерьеров квартиры. Оплата за каждый рисунок. Интерьеров много. Принимаю ваши предложения с примерами работ. Желательно Санкт-Петербург.
- Похожие заказы
- $1000Интерьеры и Экстерьеры11 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно разработать дизайн интерьра 2к квартиры. Тех. задание - в файле. Желательно, чтобы дизайнер был из Киева или ближайших регионов и мог иногда выезжать на объект, помогал с подбором материалов и авторским надзором. Для выбора исполнителя и начала ...Интерьеры и Экстерьеры21 заявкаЗакрыт15 лет назад
Требуется разработка дизайна барной стойки (столешница, стулья, бар, декор) в стиле Америки 50-х. Длина бара – 3-4- метра. Основной материал – искусственный камень. Заключается договор от компании. Вначале согласуется эскиз (предоставление 2-3 эскизных вариантов на выбор ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Создание интерьеров : комнаты, гостинной , зала напрвленность по стилям(борокко , хай-тек) требование знание стилистики и колористики. аська: 403175355, mail : [email protected]Интерьеры и Экстерьеры51 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужно разработать 3-4 разных вариантов комнаты. Комната одна примерно 40 кв.м. Комната полностью готова под ремонт, есть перечень нужной мебели. Все остальное, какая будет расцветка комнаты, как все будет сделано, какая мебель(в плане цвета и ...Интерьеры и Экстерьеры38 заявокЗакрыт15 лет назад
Только для фрилансеров из Москвы! Необходимо обмерить на месте и перевести в АрхиКат (или другой пакет архитектурного проектирования) квартиру в Москве. Квартира в новостройке, после чернового ремонта. Необходимы чертежи и 3Д-макет. Доставим исполнителя на объект своим транспортом по ...Интерьеры и Экстерьеры4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется разработка футуристического(!) 3D пространства (очень важно чтобы вы умели рисовать ручками, min в карандаше!!!) для обучающего курса. Некое пространство, в котором находится здание. Здание, и пространство, все белое ( возможно небольшое присутствие пастельного цвета ...Интерьеры и Экстерьеры12 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен архитектор для проектирования коттеджей. Проживание город Киев. Свободній график. Порфолио не мение 30 проектов. ICQ#: 491-563-202Интерьеры и Экстерьеры16 заявокЗакрыт15 лет назад
Строительная компания проводит конкурс по направлениям: Проектирование коттеджей, дизайн интерьера. Опыт работы не меньше 5 лет. Портфолио не меньше чем по 30 проектов. Работа на дому в г. Киев. Оплата по договоренности. Работы сбрасывать на E-mail: [email protected] ...Интерьеры и Экстерьеры1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Создание видео-3D-презентации здания торгового комплекса Нужно сделать 3Д анимацию здания. 3Д модели имеются. - Качество DVD - Длительность до 2х минут - Высокая реалистичность - Живые объекты (люди, автомобили) - 2 языка просмотра (ру, англ) План сценариев: 1. Заставка, логотип и названия 2. Анимация объекта на карте Киева с привязкой ...Интерьеры и Экстерьеры15 заявокЗакрыт15 лет назад