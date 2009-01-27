Выполнить скетчи интерьеров квартиры

Нужно разработать дизайн интерьра 2к квартиры. Тех. задание - в файле. Желательно, чтобы дизайнер был из Киева или ближайших регионов и мог иногда выезжать на объект, помогал с подбором материалов и авторским надзором. Для выбора исполнителя и начала ...