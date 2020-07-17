Реконструкция фасада апарт-отеля в г. Москва

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Закрыт1 заявка181 просмотр

Добрый день.

Владимир, понравились Ваши работы. Описание задачи. Типовое панельное здание 1978 г. постройки. В начале нулевых дом облицевали металлокасетами и сделали пристройку. Назначение - апарт-отель, пристройка - зона ресепшен, холл, кафе, ресторан, конференц зал. Необходимо реконструировать фасад, заменить металлические касеты на современные материалы. 

Мне нужна интересная идея в виде одного-двух эскизов.  

Если Вас заинтересовало мое предложение, прошу сообщить цену за работу и сроки.

С уважением,

Юрий.

5 лет назад
Street7
Юрий 
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5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Владимир
 
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5 лет в сервисе
Был
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5 лет назад