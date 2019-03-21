Создание дизайна и визуализация детской мебели

Привет, соискатель.

Скоро планируется запуск сайта по производству детской мебели из дерева.

На данный момент интересует создание дизайна и визуализация детских кроваток из дерева.

Кроватки будут состоять из двух серий: "Животные", Замок.

В каждой серии находятся по 4 вида кроваток: кроватка домик, двухъярусная кровать, двухъярусная кроватка домик, кровать чердак.

1 кроватка домик из серии "Животные" уже готова (во вложении).

Итого получается необходимо придумать и визуализировать 7 кроваток (каждая кроватка в 3-х цветовых гаммах).

Как я вижу наше сотрудничество:

- Вы присылаете 3 варианта эскиза кроватки;

- Мы их утверждаем или вносим какие либо правки;

- После утверждения эскизов вы присылаете 3д модель кроватки, где демонстрируете ее со всех сторон;

- На данном этапе так же могут вноситься какие-то правки;

- После утверждения 3д модели вы присылаете фотореалистичную визуализированную кроватку в 3 цветовых исполнениях (цветовые гаммы так же могут меняться на этом этапе);

- Фон комнаты должен быть и не пустой и не перегруженным, всего будет 2 фона комнаты, на каждую серию по 1 фону;

Кого нам нужен:

- человек, который разбирается в тематике;

- человек,который любит и знает свое дело;

- общительный, доброжелательный;

- человек,который не будет ныть из-за того,что его постоянно просят что-то переделать.

В идеале найти человека, который и в дальнейшем будет сотрудничать с нами так как работы в последующем будет достаточно.