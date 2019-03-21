Создание дизайна и визуализация детской мебели

$60
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт8 заявок211 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет, соискатель. 

Скоро планируется запуск сайта по производству детской мебели из дерева. 

На данный момент интересует создание дизайна и визуализация детских кроваток из дерева. 

Кроватки будут состоять из двух серий: "Животные", Замок. 

В каждой серии находятся по 4 вида кроваток: кроватка домик, двухъярусная кровать, двухъярусная кроватка домик, кровать чердак. 

1 кроватка домик из серии "Животные" уже готова (во вложении). 

Итого получается необходимо придумать и визуализировать 7 кроваток (каждая кроватка в 3-х цветовых гаммах). 

Как я вижу наше сотрудничество: 

- Вы присылаете 3 варианта эскиза кроватки; 

- Мы их утверждаем или вносим какие либо правки; 

- После утверждения эскизов вы присылаете 3д модель кроватки, где демонстрируете ее со всех сторон; 

- На данном этапе так же могут вноситься какие-то правки; 

- После утверждения 3д модели вы присылаете фотореалистичную визуализированную кроватку в 3 цветовых исполнениях (цветовые гаммы так же могут меняться на этом этапе); 

- Фон комнаты должен быть и не пустой и не перегруженным, всего будет 2 фона комнаты, на каждую серию по 1 фону; 

Кого нам нужен: 

- человек, который разбирается в тематике; 

- человек,который любит и знает свое дело; 

- общительный, доброжелательный; 

- человек,который не будет ныть из-за того,что его постоянно просят что-то переделать. 

В идеале найти человека, который и в дальнейшем будет сотрудничать с нами так как работы в последующем будет достаточно. 

5 лет назад
dijak
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад