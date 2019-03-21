Создание дизайна и визуализация детской мебели

Для выбора исполнителя нам нужно понять его идею.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет, соискатель.
Скоро планируется запуск сайта по производству детской мебели из дерева.
На данный момент интересует создание дизайна и визуализация детских кроваток из дерева.
Кроватки будут состоять из двух серий: "Животные", Замок.
В каждой серии находятся по 4 вида кроваток: кроватка домик, двухъярусная кровать, двухъярусная кроватка домик, кровать чердак.
1 кроватка домик из серии "Животные" уже готова (во вложении).
Итого получается необходимо придумать и визуализировать 7 кроваток (каждая кроватка в 3-х цветовых гаммах).
Как я вижу наше сотрудничество:
- Вы присылаете 3 варианта эскиза кроватки;
- Мы их утверждаем или вносим какие либо правки;
- После утверждения эскизов вы присылаете 3д модель кроватки, где демонстрируете ее со всех сторон;
- На данном этапе так же могут вноситься какие-то правки;
- После утверждения 3д модели вы присылаете фотореалистичную визуализированную кроватку в 3 цветовых исполнениях (цветовые гаммы так же могут меняться на этом этапе);
- Фон комнаты должен быть и не пустой и не перегруженным, всего будет 2 фона комнаты, на каждую серию по 1 фону;
Кого нам нужен:
- человек, который разбирается в тематике;
- человек,который любит и знает свое дело;
- общительный, доброжелательный;
- человек,который не будет ныть из-за того,что его постоянно просят что-то переделать.
В идеале найти человека, который и в дальнейшем будет сотрудничать с нами так как работы в последующем будет достаточно.
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