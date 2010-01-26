"Приватный проект для sytrus"

)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработать интернет магазин http://lapkistopki.ru/
1) Внести изменения в левое меню
2) Сделать вывод меню и скидок
3) Скролинг в правой колонке
4) Настроить корректный вывод информации для покупателя
и др.
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