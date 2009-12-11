Интернет-магазин

1-й этап: Есть сайт premiros.ru. Сделан на ASP + MSSQL. Надо портировать на joomla. В качестве каталога-магазина virtuemart. Главную страницу постараться сделать похожей на то, что есть сейчас, в плане шапки и цветов (хотя если есть идеи ...