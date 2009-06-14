Добавки shopcms.ru

$100
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Закрыт3 заявки172 просмотра

Требуется разобраться в модуле обсчета заказов к shopcms

и сделать изменения

также есть два других модуля написанных разыми програмистами

их нужно инсталировать в магазин

главное-оперативность работы,быстрый ответ на емайл (icq)

и отзывы о работе с shopcms

16 лет назад
soborovatamara
Александр 
53 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров