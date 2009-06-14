Необходим опытный специалист для долгосрочного сотрудничества. Первично - создание базовой конфигурации интернет магазина (основа есть), + дальнейшее обслуживание и развитие. Кроме этого необходимо создание собственной CMS. НУЖЕН СПЕЦИАЛИСТ В МОСКВЕ !!!
Интернет магазин
Требуется разработать создание интернет магазина со схожими функциями, как у Утконоса.
Что нужно:
1.Создание ТЗ и бюджета
2. интеграция дизайна с CMS
3. Создание базы данных товаров. ( отображение картинок товара, описание товара)
4. Желательно синхронизация с 1С
Возможно долгосрочное сотрудничество.
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