Интернет магазин

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Закрыт40 заявок427 просмотров

Требуется разработать создание интернет магазина со схожими функциями, как у Утконоса.

Что нужно:

1.Создание ТЗ и бюджета

2. интеграция дизайна с CMS

3. Создание базы данных товаров. ( отображение картинок товара, описание товара)

4. Желательно синхронизация с 1С

Возможно долгосрочное сотрудничество.

16 лет назад
piat
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров