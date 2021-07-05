Необходимо доработать фильтрацию товаров в интернет магазине (каталоге) на Вордпресс.

Используются следующие плагины:

WooCommerce для создания каталога товаров (на сайте не используются цены, корзина, оплата и т.д.)

Elementor визуальный конструктор;

JetWooBuilder для создания шаблонов каталога

JetSmartFilters для фильтрации товаров

JetEngine для создания произвольных полей.

Проблема заключается в следующем:

есть товар (конденсатор), у него есть атрибуты (ном. напряжение, ном. ёмкость и т.д.) из этих атрибутов созданы вариации для этого товара. К примеру у одного товара напряжение 8,9,10 и ёмкость при при напряжении 8 и 9 составляет 20, а при напряжении 10 уже 30. При фильтрации по этим атрибутам, например указав напряжение 8 и ёмкость 30 этот товар все ровно показывается, хотя такого варианта по сути не существует. Необходимо как то решить эту проблему. Сейчас есть сайт, на котором это реализовано https://elecond.ru/filter, но все сделано кодом и уже не знаю кем.

Кто может помочь с реализацией данного функционала, назначайте цену за свои услуги. Заранее спасибо!