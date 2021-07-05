Доработка сайта на Word Press (шаблон)

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок714 просмотров

Добрый день, подробное тех. задание в файле.

Только безопасная сделка

Сроки - 1-1,5 месяца.

WordPress
4 года назад
Ola930
Мария 
39 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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