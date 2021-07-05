Требуется разработка нового дизайна для интернет-магазина, который будет включать уникальный и привлекательный интерфейс. Основное внимание уделяется удобству пользователей и современным тенденциям в веб-дизайне.
Доработка сайта на Word Press (шаблон)
Добрый день, подробное тех. задание в файле.
Только безопасная сделка
Сроки - 1-1,5 месяца.
Заявки фрилансеров
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