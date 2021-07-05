Требуется разработка интернет-магазина для сети цветочных магазинов с функционалом выбора города, управления категориями, карточками товаров и интеграцией с мессенджерами. Необходимо предусмотреть возможность добавления новых городов, управления скидками на букеты, уведомлений о заказах, а также личный кабинет для пользователей с функцией регистрации и отслеживания заказов. Мобильная версия обязательна.