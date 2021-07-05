ВСЕ СКРИНЫ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ

Нужен интернет магазина, для сети цветочных магазинов (у нас несколько магазинов, в разных городах).

устраивает сайт одних из конкурентов kazan.cvetov .ru

главная страница так же, меню, несколько категорий букетов, обязательно город и номер телефона, ссылки на ватсапп/телеграмм города, режим работы ... так же как у конкурента. скрин 1 и 2.

помимо этого нужно участь, что у нас есть магазин в набережных челнах, Нижнекамске, возможно будет еще где то и нужно чтобы клиент покупал именно там где ему нужно и получается должно быть типо Chelny.домен.ру , Niznekamsk.домен.ру и тд, а у администратор должна быть возможность добавить города, если вдруг у нас появились новые города. Если речь зашла об этом, должна быть возможность какие то позиции делать скрытыми в одном города, а не скрытыми в другом и т.д.

Уведомления о заказах, Нижнекамск должен получать свои, челны свои, не должно быть такое, что все приходило в одно место.

должна быть возможность делать скидки на букеты, если вдруг решили сделать скидку на какой то букет или на категорию, эта скидка должна отображаться рядом со стоимостью сколько была стоимость - зачеркнули и новую сделали.

карточка товара. скрин 3 https://clck.ru/Vuivm . название букета, фотографии, краткое описание букета вазостойкость, размер букета и тд, цена, кол-во бонусов которое будет начислено за покупку (начисляем 5% за покупку), количество покупок букета, информация о доставке бесплатная от такой то суммы (у каждого города может быть разная сумма от которой бесплатная доставка). так же ниже полный состав букета, информация о доставке как и когда бесплатная и ниже варианты.

справа где выплывающяя обратная связь ссылка на инсту города, ссылка на вк города, возможно оставить обратного звонка если открываем с компа (и возможность позвонить если с телефона сайт открыт) скрин 4

возможность регистрации на сайте самостоятельно и автоматически при заказе. Привязка личного кабинета должна быть к номеру телефона, на который должны приходить пароль при регистрации например, или если нужно восстановить пароль.

Личный кабине, скрин 5

заказы,

мои бонусы,

мои события (тут человек может добавить событие, скрин 6, 7, 8 перед которым мы напомним ему о его событии...стоимость на которую букет, для кого цветы, город доставки и когда прислать рассылку..),

личные данные тут его номер, имя и фамилия, возможность Смены пароля.

в корзине... возможность добавления каких то нескольких позиций, деревянная надпись, медведь, шоколадка, ваза и тд скрин 9.

другому человеку скрин 10... заказчик заполняет свое имя, номер телефона (на который придет смс о регистрации на сайте), подпись букета (что бы человек мог оставить записку, текст и тд), имя получателя, телефон получателя, адрес доставки, дата и время...

там где дата и время, скрин 11, должна быть возможность выбора даты, время доставки, промежуток (трех часовые промежутки в которые доставка бесплатная, но как видно в 17:56 не должны быть промежутки утренние, должны быть только следующие, если заказ в 17:56 еще можно попасть на промежуток с 18 до 20, но если время 18:01 то уже только на следующий.), если выбираем точное время +200 руб (у каждого города эта сумма можем быть разной), то выходит возможность выбора времени скрин 12 но опять же, можно выбрать время, только которое через 2 часа от даты заказа. Скрин 13, как выглядят промежутки следующего дня... но у нас должны быть трех часовые.

доставить мне, все так же как и выше, просто не нужна графа для указания имени получателя, так как отправить и получатель один.

самовывоз, ввод данных и информация где забирать букет и режим работы. скрин 14

После нажатия перейти к оплате открывается форма, скорее всего это будет Юкасса. Скрин 15. Если клиент вышел, не оплатил, у него в личном кабинете должен отображаться заказ, но как не оплаченный скрин 16. Но в магазин, в любом случае должно прийти уведомление, о том что поступил заказ но он не оплачен, либо что поступил заказ и он оплачен.

Главная страница

Каталог. скрин 17. Это полный каталог по всем категориям цвет, цена, повод, что за цветок и тд. Ниже выборочно несколько категорий основных, которые можем добавлять сами. Как писал выше, должны быть номер, режим работы, ссылки на телеграмм/ватсапп.

Возможность менять названия категорий (на главной странице), где уже отображаются позиции, букеты со скидкой сегодня, хиты продаж, собран сегодня и тд. В шапке, выбор города, контакты, отзывы, помощь, личный кабинет, все должно быть.

Под всеми категориями внизу, наши новости (они должны быть одни для всех городов),

Отзывы, должны быть со всех городов,

краткая информация о нас,

ну и футер сайта... со всеми доступами ко всему, чему нужно... с привязками к городам…

Какие страницы должны быть… Главная каждого города Контакты Отзывы Помощь ( как оформить заказ, условия оплаты, условия доставки, гарантия на товар, бонусная система, вопрос ответ) Личный кабинет Страницы каталогов Карточка товаров Корзина Информация о нас Новости Акции Корпоративным клиентам Интересует возможность реализации всего, интересует стоимость и сроки, если есть дополнительные вопросы задавайте в личку отвечу.

СРОКИ НАЧАЛА БЛИЖАЙШИЕ 3 ДНЯ.

Ауту буду писать уточнения, из ваших вопросов.

Мобильная версия - ДА, с тем ж функционалом что и основная