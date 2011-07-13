Доработать интернет-магазин на Джумла

Огромное спасибо Артуру за прекрасную работу. Проект был очень непростой и не самый интересный. Но все было сделано на высшем уровне. Даже лучше получилось, чем мы рассчитывали. Короче, очень рада знакомству! Надеюсь, что будем сотрудничать и в дальнейшем!