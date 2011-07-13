Доработать интернет-магазин на Джумла

Интернет-магазиныЗавершен4 заявки221 просмотр
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Добрый день,

Нужно доработать интернет-магазин на Джумле.

Доработки касаются настройки способов доставки, формы заказа, форм оплаты. Еще по мелочам надо будет ссылки поправить в основном меню. В приложении полный перечень того, что нужно сделать.

Жду Ваших предложений. Заявки скрыты

12 лет назад
ruda_mak
Илона 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Galer
Артур 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
7 отзывов(-2)
12 лет назад
$25
2 дня
Огромное спасибо Артуру за прекрасную работу. Проект был очень непростой и не самый интересный. Но все было сделано на высшем уровне. Даже лучше получилось, чем мы рассчитывали. Короче, очень рада знакомству! Надеюсь, что будем сотрудничать и в дальнейшем!
Работал с Илоной (в качестве исполнителя). Что могу сказать, платит стабильно и всегда с добавками и бонусами. Всегда на связи и тому подобное. Вообщем, рекомендую.
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