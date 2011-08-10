Установка Virtuemart на Joomla-сайт

Интернет-магазиныЗавершен3 заявки184 просмотра
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Добрый день! Нужно установить Virtuemart или другой скрипт интернт- магазина на Joomla-сайт и подключить к системе платежей.

Установить около 20 товаров на продажу и показать как высталять товр на продажу.

Плюс нужно поставить модуль который расчитывает стоимость длоставки.

Плюс нужно поставить модуль или расширение которое будет учитывать купоны на скидку.

JoomlaVirtuemart
12 лет назад
petersob
Пётр 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранные исполнители
PixelF
Игорь 
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$40
1 день
Игорь очень ответственный специалист, все было сделано качественно и в срок, рекомендую как грамотного работника в области создания интернет магазинов.
Петр - отличный заказчик! Все задачи сформулировал четко и понятно. Приятно работать с таким человеком!
serviom
Олег 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$50
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