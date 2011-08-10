Установка Virtuemart на Joomla-сайт

Добрый день! Нужно установить Virtuemart или другой скрипт интернт- магазина на Joomla-сайт и подключить к системе платежей.

Установить около 20 товаров на продажу и показать как высталять товр на продажу.

Плюс нужно поставить модуль который расчитывает стоимость длоставки.

Плюс нужно поставить модуль или расширение которое будет учитывать купоны на скидку.