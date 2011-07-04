Интернет-магазин

Добрый день. Попытаюсь более менее понятно описать что я хочу. Макета пока нет, будет составлен мною позже, после обсуждения всех подробностей. Просьба если вы не уверены в возможности выполнения то не беспокоить. Требований к движку нет, главное чтобы было удобство изменения информации, как слайдера так и ротатора через админку. Подробности - ориентир дизайна - http://osc4.template-help.com/osc_31175/index.php (вместо баннера нужен слайдер с сменяющемися картинками товара, с сылкой перехода. ) Далее под слайдером должен быть блок последних поступлений или распродажи ( пока не известно). выглядить он должен в виде активной строки фотогроафий как тут - http://osc4.template-help.com/osc_31175/index.php (сразу под баннером) прокручиватся должен не колесом мышки а при движении мыщки, без нажатия.. как тут - http://livedemo00.template-help.com/wt_34167/index.html#page_1/ Конечно же при нажатии должно переходить на карточку товара.

Затем будут идти 2 блока .. Слева новостной блок, переходящий в блог(это лучше обсудить) .. а Справа (большой) - фото товара такие же как и тут http://osc4.template-help.com/osc_31175/index.php (6 штук).. с такими же всплывающими названиями. ( все должно быь также, с цветом пока не известно).

в самом низу на каждойстранике нижняя шапка меню как положено.

Про кнопки меню говорить не буду, они стандартные( доставка, о нас, faq, ит.д.) . Но нужна Категория - Распродажа( тоже самое что и обычный каталог товара только туда будут автоматически попадать товары помеченые как sale.) И категория Красивые Фото(looks) А в категории Красивое фото Должно ьыть так же как тут - http://livedemo00.template-help.com/wordpress_34114/?page_id=72 с такими же просмотром(картинка лупы, ит.д. ) и read more.

Категорий товара не будет, только одна общая. Каталог должен выглядить примерно так - http://osc4.template-help.com/osc_30992/index.php?cPath=3 .. Без категорий, но с каким нить товаром Слева популярным или похожим. Карточка товара должна быть строго такой - http://shelta.eu/products/brand/nike-sportswear/nike-sportswear-air-royal-mid-366384-202 с безграничной возможностью загрузки фото. Только по мелкими фотками возможно будет виджет коментариев в Вконтакте.

Важно - подключение платежных систем не нужно. Должно быть оптимизировано для SEO. Должна быть удобная панель управления, для изменения содержимого сайта(слайдер, ротатор, новости) самому.

Бюджет не определен. Просьба писать вашу стоимость. без всяких "от". конкретно стоимость и сроки.