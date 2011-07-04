Разработка модуля для Magento

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка97 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Описание см. в приложенном файле.

Magento
12 лет назад
Ruslan_LA
46 летФранция
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Поправки на WebAsyst

    $50

    Работающий сайт на вебасист, внести маленькие поправки. ТЗ имеется. Желательно сейчас или в течении дня! Бюджет : 1000р. Предпочтение отдам опытным с хорошим аккаунтом и отзывами. пишем в асю: 552793935

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Joomshoping доработка

    Требуется доработать скрипт интернет-магазина Joomshopling 3.1.3 (joomla 1.6). А именно добавить возможность покупки без регистрации с использованием только контактного номера телефона. Оплата - Приват24, WebMoney, нал. Киев. Работа совсем не большая, по-этому больших денег не заплатим. Возможно дальнейшее сотрудничество ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка интернет магазина (Virtuemart)

    Глобально проверить и исправить всевозможные лаги движка сайта(joomla) поменять шрифты исправить работу корзины и лаг добавления в корзину: окно с корзиной "съезжает" за изображения товара исправить лаг регистрации: не приходят письма активации Настроить чекаут: в корзине должна быть сумма ...

    Virtuemart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт по продаже чая

    $100

    Доброе время суток ! Итак нужно слепить сайт, точнее магазин. Дизайн могу предоставить. Вот подобие сайта http://teapur.de/ На сайте будут приниматься ТОЛЬКО заказы далее мной товар будет отослан получателю заказной почтой. Требуется создать загрузку картинок,легко добавить ...

    Интернет-магазины28 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин

    Добрый день. Необходимо помочь с выбором движка для интернет магазина. Затем сверстать под него дизайн(будет предоставлен мною в формате PSD) . При необходимости модифицировать движок для внедрения дополнительных функций( в основном - какой ...

    Интернет-магазины18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенести базу данных VM на поддомен

    Доброго времени суток, есть интернет магазин на базе virtuemart 1.1.6 http://dominomebel.ru нужно создать поддомен и копировать туда товары с VM, шаблон должен остаться прежним. Должно получиться следующее: посетитель на главном сайте выбирает город из списка заранее ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать сайт на Drupal

    $200

    Необходимо вывесить на Друпал готовый с версткой html дизайн + подключить магазинный модуль (shoping cart) . Привязать систему оплаты через ip (Робокассу ) . При личной переписи опишу подробнее .

    Drupal
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать и продвигать интернет-магазины (3 штуки)

    Необходимо создать 3 интернет магазина и продвигать их. Ваша функция: Создание интернет магазина+техническая поддержка+продвижение созданного интернет магазина Требования к исполнителю: - Вы должны уметь делать то что я описал (примеры созданных сайтов(только интернет магазины) + примеры продвигаемых ...

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • ТЗ на модернизацию Интернет-магазина

    $100

    Существует сайт с интернет-магазином. www.sibal-auto.ru Текущая функциональность, пользовательский интерфейс интернет-магазина не устраивают владельца сайта. Необходимо, взаимодействуя с Заказчиком и его представителями, написать Техническое задание на модернизацию интернет-магазина автозапчастей. Требования к ТЗ: - полнота и понятность изложения; - правильное применение ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад