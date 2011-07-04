Разработка модуля для Magento

Работающий сайт на вебасист, внести маленькие поправки. ТЗ имеется. Желательно сейчас или в течении дня! Бюджет : 1000р. Предпочтение отдам опытным с хорошим аккаунтом и отзывами. пишем в асю: 552793935
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание см. в приложенном файле.
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