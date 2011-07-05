Верстка и интеграция дизайн-макета WA Shop-Script

Здравствуйте, есть стандартный Virtuemart, надо в нем сделать отображение свойств товара картинками... или как то это иначе реализовать.... суть... есть магазин мебели... у большинства ассортимента есть свойство : обивка (разные материалы) и вот хотелось ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется верстка дизай-макета для WA ShopScript, валидно, кроссбраузерно. А так же интеграция на WA ShopScript с программными доработками не предусмотренными в движке, но предусмотренные в дизайн-макете.
По програмированию так же необходимо реализовать:
- Добавление товара в корзину не переходя в нее, но с уведомлением, что товар добавлен в корзину.
- Фото по умолчанию для товаров у которых нет фотографии.
Срок не более 7 дней.
Требования к исполнителю:
- Ответственность
- Четкое соблюдение сроков
- Оперативное реагирование на сообщения
- Предоставление промежуточных результатов
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