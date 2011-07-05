Верстка и интеграция дизайн-макета WA Shop-Script

Требуется верстка дизай-макета для WA ShopScript, валидно, кроссбраузерно. А так же интеграция на WA ShopScript с программными доработками не предусмотренными в движке, но предусмотренные в дизайн-макете.

По програмированию так же необходимо реализовать:

- Добавление товара в корзину не переходя в нее, но с уведомлением, что товар добавлен в корзину.

- Фото по умолчанию для товаров у которых нет фотографии.

Срок не более 7 дней.

Требования к исполнителю:

- Ответственность

- Четкое соблюдение сроков

- Оперативное реагирование на сообщения

- Предоставление промежуточных результатов