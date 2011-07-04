Доработка магазина

Здравствуйте, есть стандартный Virtuemart, надо в нем сделать отображение свойств товара картинками... или как то это иначе реализовать....

суть... есть магазин мебели... у большинства ассортимента есть свойство : обивка (разные материалы) и вот хотелось бы это отображать картинками, а не стандартным выпадающим списком.