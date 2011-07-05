Нужно нужно исправить некоторые ошибки на VamShop

Добрый день Виктор! Работу вы свою отчасти сделали интергрировали шаблон, но ошибки так и не исправили и не собираететсь, кормите завтраками, в срок не уложились заявка была подана 06.07.2011 в 00:06 а сегодня уже 15 августа. Спасибо конечно за то что сделали, но работу свою надо до конца доводить.