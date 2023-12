Доведение до ума интернет-магазина на базе VamShop

Здравствуйте!

Нужна помощь в доведении до ума готового интернет-магазина на базе VamShop. Например при оформлении заказа покупателем ему на почту приходит следующее сообщение:

"Warning: Smarty error: unable to read resource: "risshop/mail/russian/order_mail.html" in /home/raymedia/public_html/risshop.ru/includes/external/smarty/Smarty. class.php on line 1113"

Также нужна помощь по вопросам электронной оплаты, скачивания электронных версий книг и прочее.

Желательно, чтобы у Вас был опыт работы именно с VamShop.

По стоимости договоримся индивидуально.

Спасибо!