Настроить OfflineVm для virtuemart

Добрый день! Нужно нужно исправить некоторые ошибки после интеграции Шаблона http://demo.algozone.com/oscommerce/OS04A00367/index.php на VamShop, бриф вышлю, предложения можно присылать на почту [email protected] или в личку. Сделать нужно оперативно, не обманывая и не затягивая со сроками как ...