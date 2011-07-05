Изменить оформление заказа в интернет магазине Joomla - VirtueMart 1.1.8

На сайте нужно подкорректировать оформление заказа.

при оформлении заказа после внесения личных данных выскакивает надпись - "Регистрация завершена!" "Теперь Вы можете войти."

Так вот нужно изменить на "Автоматическая регистрация завершена!" "Теперь Вы можете продолжить оформление заказа."

И самое главное если ранее зарегистрированный клиент пытается оформить заказ, он вводит свой e-mail но так как он уже есть в база то при нажатии на кнопку оформить заказ пользователя просто выкидывает на главную страницу, а нужно что бы выкидывало на страничку с надписью - "Вы уже были ранее зарегистрированы в нашем интернет магазине" для восстановления логина и пароля введите свой e-mail (ну и естественно форма восстановления данных по указанному e-mail)