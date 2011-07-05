Разработать интернет-магазин на Magento Commerce

$1000
Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки165 просмотров
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Требуется создать интернет-магазин на базе Magento Commerce.

Что есть:

- дизайн в .psd

- бриф (ТЗ) на функционал магазина

- бриф (ТЗ) на подключение платежной системы

Что необходимо:

- Настроить полноценную работу интернет-магазина

- Подключить эквайринг

- Импортировать каталог продукции

Функционал магазина:

- каталог до 300 товаров

- 3 основных категории товаров

- до 15 подкатегорий

- стандартный функционал корзины

- поиск

- система платежей

- нагрузка до 5 000 пользователей в день

Magento
12 лет назад
skylights
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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