Разработать интернет-магазин на Magento Commerce

Добрый день! Нужно нужно исправить некоторые ошибки после интеграции Шаблона http://demo.algozone.com/oscommerce/OS04A00367/index.php на VamShop, бриф вышлю, предложения можно присылать на почту [email protected] или в личку. Сделать нужно оперативно, не обманывая и не затягивая со сроками как ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать интернет-магазин на базе Magento Commerce.
Что есть:
- дизайн в .psd
- бриф (ТЗ) на функционал магазина
- бриф (ТЗ) на подключение платежной системы
Что необходимо:
- Настроить полноценную работу интернет-магазина
- Подключить эквайринг
- Импортировать каталог продукции
Функционал магазина:
- каталог до 300 товаров
- 3 основных категории товаров
- до 15 подкатегорий
- стандартный функционал корзины
- поиск
- система платежей
- нагрузка до 5 000 пользователей в день
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