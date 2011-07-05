Сделать прием оплаты с мгновенным получением файла

Сделать прием оплаты для стран Европы и США с мгновенным получением файла.

Это уже сделано, но для России и стран СНГ - пример - http://www.bfoto.ru/populyarnie_foto.php

нажимаете на любое фото, как пример http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_662.php - под фото есть ссылка оплатить и получить - там пере адресация на биллинг oplata.info - клиент может оплатить более чем 20 способами, как оплата поступает - этот же сайт oplata.info выдает оплаченный товар - текст в котором ссылка на купленный товар - оригинал фотографии высокого разрешения.

Будет примерно такой же сайт, но на английском языке - туда и надо это сделать.

В предложении пишите точнее как (через какой сервис и т.п.) вы можете это осуществить