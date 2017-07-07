Интернет магазин на woocommerce.

(PHP, HTML5, CSS3, адаптивная верстка, Wordpress, Woocommerce)

Есть наполненный сайт-магазин на woocommerce (http://centaurdev.centaur.yuno-cirrus.com/testimonials/) на теме Flatsome (https://themeforest.net/item/flatsome-multipurpose-responsive-woocommerce-theme/5484319). Также, есть дизайн, который необходимо натянуть на этот сайт, также адаптивно.

Дополнительно требуется:

- реализовать двуязычность;

- реализовать геолокацию (чтоб подтягивало 1 из 2-х языков и 1 из 2-х валют, в зависимости от страны, из которой заходит человек);

- добавить несколько блоков на некоторых страницах, которых сейчас нет на сайте (смотреть дизайн);

- добавить нестрандартные фильтры плагинами (при необходимости купим) или дописать самому (смотреть дизайн);

На данный момент есть готовый дизайн 3-х страниц (в прикрепленных файлах). Остальные страницы сайта еще разрабатываются. По функционалу, они будут идентичны страницам сайта https://www.horserugdriers.co.uk/ , но в стиле нового дизайна.

Сроки: очень желательно завершить проект до 24.07.17.

PS: если есть вопросы - задавайте, с радостью отвечу.