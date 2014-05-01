Интернет-магазин женской одежды

Доброго времени. Нужен сайт. Пример того что нужно - http://www.flyerheaven.de/ По структуре и функционалу сайт будет таким же, только предлагаемых продуктов будет меньше, чем на сайте примере. На сайте также должна быть реализована корзина с подсчетом стоимости товара и ...