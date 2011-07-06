Магазин на wordpress

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки159 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте уважаемые фрилансеры,

на сайт wordpress необходимо добавить модуль интеренет-магазина:

- покупка товара через корзину

- покупка товара по ссылке для скачивания (электронная книга)

- оплата банковскими карточками visa, sms, webmoney, ЯД. Возможно подлючим robokassa

- расчет стоимости доставки по России

- в админке полное управление заказами, отслеживание статусов, динамики продаж.

Рассмотрим предложения по реализации через бесплатные модули e-Commerce, WP-Shop так и через Ultimate WordPress Cart.

Просьба оставлять заявки со сроками и стоимостью на [email protected],

указывайте icq, skype контакты – обсудим техническую сторону реализации.

WordPress
12 лет назад
idweb
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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