Требуется удаленный Joomla админ

Список стоящих задач:

*Необходимо настроить Virtuemart;

*Необходимо добавить плагин для работы с yandex.market;

*Необходимо добавить плагин, генератор тикета (кода для получения скидки), возможно есть в функционале VirtueMart. На основе этого плагина сделать “целевую страницу”;

*Необходимо добавить функционал для массового обновления номенклатуры VirtueMart;

*Необходимо исправить ошибки вьюшки PDF (возможно смена формата отображаемых документов)

Готов к вопросам по ICQ и Skype;

Условия сотрудничества:

*Удаленная работа по договору;

*Работы проводятся под девелоперским аккаунтом с соответствующей девелоперской БД;

*После согласования результат должен быть закоммичен на боевой сайт;

*Оплата по завершении работы;

Пожалуйста, не отвечайте пустыми фразами типа "Сделаю качественно" или "Готов взяться за проект", если готовы взяться за проект без дополнительных вопросов сразу озвучивайте срок/стоимость.