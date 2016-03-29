Добрый день, коллеги! Нужна помощь в интеграции системы онлайн оплаты ecommpay. Со стороны сервиса нам предоставили специалиста, готового написать все скрипты обмена данными, так что с АПИ проблем не ...
Модуль процентка
Интернет магазин на shopcms
Нужно разработать модуль Автопоиск товаров у поставщиков и процентка. Принцип работы:
После того как покупатель ввёл номер детали, и нажал на поиск, система начинает искать:
1. Находит все товары со своего каталога и показывает их покупателю.
2. Параллельно идут запросы к поставщикам, с этой позиции. Находит её там, и выдает покупателю но уже на нашем сайте и по заданному параметру добавляет:
-Процент наценки на товар, согласно группе покупателей (розница, опт мелкий или опт крупный).
-Прибавляет срок поставки к сроку указанным поставщиком.
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