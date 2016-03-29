Модуль процентка

Интернет магазин на shopcms

Нужно разработать модуль Автопоиск товаров у поставщиков и процентка. Принцип работы:

После того как покупатель ввёл номер детали, и нажал на поиск, система начинает искать:

1. Находит все товары со своего каталога и показывает их покупателю.

2. Параллельно идут запросы к поставщикам, с этой позиции. Находит её там, и выдает покупателю но уже на нашем сайте и по заданному параметру добавляет:

-Процент наценки на товар, согласно группе покупателей (розница, опт мелкий или опт крупный).

-Прибавляет срок поставки к сроку указанным поставщиком.