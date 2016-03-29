Модуль процентка

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Завершен2 заявки147 просмотров

Интернет магазин на shopcms

Нужно разработать модуль Автопоиск товаров у поставщиков и процентка. Принцип работы:

После того как покупатель ввёл номер детали, и нажал на поиск, система начинает искать:

1. Находит все товары со своего каталога и показывает их покупателю.

2. Параллельно идут запросы к поставщикам, с этой позиции. Находит её там, и выдает покупателю но уже на нашем сайте и по заданному параметру добавляет:

-Процент наценки на товар, согласно группе покупателей (розница, опт мелкий или опт крупный).

-Прибавляет срок поставки к сроку указанным поставщиком.

10 лет назад
NLO56
57 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Doodle
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$80
5 дней
Сотрудничеством с Евгением остался доволен. Все четко и с сознанием дела. Некоторые моменты были реализованы даже лучше чем ожидал. Продолжаем работать. Движок магазина ShopCMS Рекомендую всем.
Уже довольно давно занимаюсь разработкой и расширением модуля для интернет-магазина на ShopCMS. Нравятся интересные и достаточно сложные задачи, которые появились с самого начала разработки. Совмещение с неплохим гонораром делает сотрудничество с Дмитрием ещё более перспективным. Задачи обозначаются подробно и чётко. Продолжаем работать в том же духе!

Заявки фрилансеров

Doodle
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад