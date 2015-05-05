Переделать интернет-магазин на опен-карте

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт15 заявок167 просмотров

Есть проект на опенкарте.

Требуется сделать редизайн, доставить модули и запустить сайт.

Opencart
10 лет назад
iv_shu
Иван 
44 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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