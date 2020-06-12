Разработать модуль-калькулятор цены в зависимости от опций (Opencart)

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Завершен1 заявка157 просмотров

Добрый день,

нужен модуль-калькулятор цены в зависимости от выбранных опций (OpenCart). Подробное описание - в прикрепленном файле.

Вкратце:

1) модуль потребуется для разных категорий товара (в моем случае речь идет о шторах), причем, в разных категориях будут отображаться разные опции и варианты выбора 

2) мгновенное изменение цены при выборе определенного варианта (разные формулы расчета цены товара в зависимости как от категории, так и от конкретно выбранного варианта)

3) сайт на базе опенкарт, еще не запущен в работу. Сайт будет полностью на иностранном языке (турецкий).

Opencart
5 лет назад
hodika
Марина 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

barsentiy
Арсентий 
41 год
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Был
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5 лет назад
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Escrow
Всё по делу и без лишней воды, очень оперативно. Подсказывал более оптимальные варианты решения поставленных задач. Рекомендую
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barsentiy
Арсентий 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад