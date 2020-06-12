Разработать модуль-калькулятор цены в зависимости от опций (Opencart)

Добрый день,

нужен модуль-калькулятор цены в зависимости от выбранных опций (OpenCart). Подробное описание - в прикрепленном файле.

Вкратце:

1) модуль потребуется для разных категорий товара (в моем случае речь идет о шторах), причем, в разных категориях будут отображаться разные опции и варианты выбора

2) мгновенное изменение цены при выборе определенного варианта (разные формулы расчета цены товара в зависимости как от категории, так и от конкретно выбранного варианта)

3) сайт на базе опенкарт, еще не запущен в работу. Сайт будет полностью на иностранном языке (турецкий).