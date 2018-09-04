Разработка интернет-магазина

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Закрыт12 заявок303 просмотра

Здравствуйте. Нужно сделать интернет-магазин. Сейчас работаем с вебасист. Дополнительно хотим попробовать другие cms. Вот какие сайты получаются в бюджете до 10 тысяч на вебасисте:

Предложите что-то такого же уровня на другой cms с бюджетом до 10 тысяч под ключ (цмс, дизайн и интеграция). И мы будем с вами постоянно работать. Нужно делать один магазин в неделю.
7 лет назад
zah2001
Сергей 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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