Сайт - каталог мебели

Нужен сайт на любой стабильной cms, представляющий из себя каталог мебели, в котором посетитель может по параметрам подобрать в поиске нужную выборку. Требуется настроить и обучить заказчика наполнению и администрированию.

Дизайн не так важен, Сроки — 30 дней, цену не ломите.

Подробности в ТЗ, вопросы пишите в личку.