Модуль обновления цен Логика работы В админке , в настройках модуля пользователь вносит диапазоны цен, на которые применяется скидка, наценка для товаров Вилки значений хранятся в базе данных, возможно добавлять неограниченное ...
SEO для интернет-магазина
Здравствуйте.
Есть задача по внутренней оптимизации сайта интернет-магазина и переезде после редизайна.
Описал подробнее тут - https://www.weblancer.net/projects/poiskovye-sistemy-seo-36/vnutrennyaya-optimizatciya-sajta-i-seo-raboty-posle-redizajna-sajt-1055806/
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