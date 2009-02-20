Шаблон для WebAsyst Shop-Script из готовой верстки

Добрый день Уважаемые!

Пользуюясь случаем, поздравляю Вас всех с праздником 23 февраля!

Теперь по делу..

Имеется готовая верстка (дизайн), из нее необходимо сделать готовый шаблон для WebAsyst Shop-Script (так: залил готовые файлы шаблона на сервак и в настройках магаза выбрал имеющийся новый шаблон). Кто готов взяться за такую работу, прошу в личку. Бюджет 2000 руб. Спасибо.