Доработать функционал для Virtuemart 1.1.3

$500
Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок221 просмотр
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Требуется создать новые функциональные возможности для сайта на основе Joomla 1.5 и Virtuemart 1.1.3 stable

Такие как :

Дополнительные виды скидок.

Изменение порядка процесса оплаты.

Мелкие доработки по дизайну.

и другие.

тех задание http://www.funkey.ru/home_shop.zip

хотелось бы работать с кандидатом имеющим опыт подобной работы.

Virtuemart
15 лет назад
allis
40 летИзраиль
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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