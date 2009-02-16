Доработать функционал для Virtuemart 1.1.3

Добрый день! Необходимо доработать и настроить под конкретные требования имеющийся интернет-магазин товаров бытовой электроники. Все материалы предоставлю исполнителю. Стоимость договорная, так как окончательный объём работы еще не ясен, и будет оговариваться в консультациях с исполнителем. Оставляйте свои предложения на странице проекта, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать новые функциональные возможности для сайта на основе Joomla 1.5 и Virtuemart 1.1.3 stable
Такие как :
Дополнительные виды скидок.
Изменение порядка процесса оплаты.
Мелкие доработки по дизайну.
и другие.
тех задание http://www.funkey.ru/home_shop.zip
хотелось бы работать с кандидатом имеющим опыт подобной работы.
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