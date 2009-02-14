Создание мини интернет магазина + раскрутка

Нужна база товаров с описанием, характеристиками и фотографиями. Прайс от neoservice.com.ua
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание "мини" интернет магазина с нуля (продажа футболок, около 100 позиций), разработка дизайна (мысли есть), ГАРАНТИРОВАННОЕ привлечение потенциальных покупателей (пол-года 30человек в сутки), наполнение контентом, раскрутка магазина, обслуживание (операционист по обработке заказов), с учетом того, что товар СЕЗОННЫЙ.
УКРАИНА, КИЕВ
БЮДЖЕТ МИНИМАЛЬНЫЙ!
СТАРТ В ПЕРВЫХ ЧИСЛАХ МАРТА!
ИНТЕРЕСУЕТ ЦЕНА ПО-ПОЗИЦИОННО:
1. Разработка дизайна - $
2. Создание - $
3. Раскрутка, ГАРАНТИРОВАННОЕ привлечение потенциальных покупателей - $/месяц
4. Наполнение контентом - $/месяц
5. Обслуживание (операционист по обработке заказов, наполнение новым контентом) - $/месяц
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