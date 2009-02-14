Создание мини интернет магазина + раскрутка

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок390 просмотров
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Создание "мини" интернет магазина с нуля (продажа футболок, около 100 позиций), разработка дизайна (мысли есть), ГАРАНТИРОВАННОЕ привлечение потенциальных покупателей (пол-года 30человек в сутки), наполнение контентом, раскрутка магазина, обслуживание (операционист по обработке заказов), с учетом того, что товар СЕЗОННЫЙ.

УКРАИНА, КИЕВ

БЮДЖЕТ МИНИМАЛЬНЫЙ!

СТАРТ В ПЕРВЫХ ЧИСЛАХ МАРТА!

ИНТЕРЕСУЕТ ЦЕНА ПО-ПОЗИЦИОННО:

1. Разработка дизайна - $

2. Создание - $

3. Раскрутка, ГАРАНТИРОВАННОЕ привлечение потенциальных покупателей - $/месяц

4. Наполнение контентом - $/месяц

5. Обслуживание (операционист по обработке заказов, наполнение новым контентом) - $/месяц

15 лет назад
babayota
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад