Интернет-магазин на joomla

Интернет-магазиныЗакрыт21 заявка300 просмотров
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Здравствуйте.

Меня интересует магазин. Есть хостинг, есть доменное имя.

Нужно сделать магазин с приятным дизайном. Наподобие www.mebiz.ru. Думаю за основу брать joomla + какой нибудь компонент интернет-магазина.

Нужны:

- добавление в корзину

- информация о товаре с возможностью выложить несколько фото товара

- оплата по вебмани, яндекс деньги и еще там какие удобные системы

- модуль с заказом бесплатного звонка до клиента в другом регионе (оставляют номер телефона, краткий вопрос, а мой человек перезванивает)

- дополнительные страницы (порядок доставки, оплаты, частые вопросы, контакты, и другие нужные)

- рубрика новостей

На главной странице отображаются краткие новости, товары из каталога, рубрики, ссылки на доп. страницы, контакты, и еще небольшой модуль куда можно вставить текст из страницы например с преимуществами наших товаров. Короче как в mebiz.ru и плюс врезки новостей и из других страниц.

Магазин мебельной тематики.

Меня интересует сколько будет это стоить и сколько потребуется времени?

Жду Ваших предложений, спасибо!

Joomla
15 лет назад
auto02
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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