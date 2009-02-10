Интернет-магазин на joomla

Здравствуйте.

Меня интересует магазин. Есть хостинг, есть доменное имя.

Нужно сделать магазин с приятным дизайном. Наподобие www.mebiz.ru. Думаю за основу брать joomla + какой нибудь компонент интернет-магазина.

Нужны:

- добавление в корзину

- информация о товаре с возможностью выложить несколько фото товара

- оплата по вебмани, яндекс деньги и еще там какие удобные системы

- модуль с заказом бесплатного звонка до клиента в другом регионе (оставляют номер телефона, краткий вопрос, а мой человек перезванивает)

- дополнительные страницы (порядок доставки, оплаты, частые вопросы, контакты, и другие нужные)

- рубрика новостей

На главной странице отображаются краткие новости, товары из каталога, рубрики, ссылки на доп. страницы, контакты, и еще небольшой модуль куда можно вставить текст из страницы например с преимуществами наших товаров. Короче как в mebiz.ru и плюс врезки новостей и из других страниц.

Магазин мебельной тематики.

Меня интересует сколько будет это стоить и сколько потребуется времени?

Жду Ваших предложений, спасибо!