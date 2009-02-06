Joomla + virtuemart перенос и настройка

Здравствуйте, необходимо привязать свёрстанный шаблон на joomla+virtuemart, потом импортировать со старого сайта базу с клиентами и каталог товаров, большое дерево товаров 3-4 шага до определённого товара и более 500 позиций.

нравятся такие реализации на VirtueMart: http://www.grandliving.se/, http://www.decorettestore.com/, http://www.datalink.me/

нужна выборка товаров:

1) по категориям (по определенным категориям например: седан или кабриолет, honda или bmw)

2) новые (последние добавленные)

3) любой из товаров (для акций)

Предложения присылайте на [email protected]

1. Адекватная оценка стоимости и времени

2. Рекомендации по верстке шаблона, для joomla и virtuemart (все равно есть нюансы)

3. ссылки на реализованные вами сайты связка joomla+virtuemart

4. при адекватном обосновании возможно увеличения стоимости разработки

5. предоплата 40%