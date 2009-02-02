Интернет-магазин

Здравствуй!

Нужна твоя помощь) В условиях кризиса, сам понимаешь!)

Было б круто если ты работаешь в БИтриКСЕ

Требуемый функционал инет магаза:

Разместить в каталогах сайта тысячи наименований товаров

Использовать систему множественного фильтра по товару

Прикручивать к каждой единице товара и её группам признаки: как статичные так и переменные

Легко управлять переменными признаками товаров

Управлять оптовоми, дилерскими, розничными и другими типами цен

Распределять права доступа покупателей к ценам каталога

Распределять права доступа администрирования сайта

Загружать на сайт и обновлять данные каталогов и цены в формате ЦСВ используя Эксель

В будущем поддерживать возможность выгружать товары и цены из 1С в каталоги сайта

Обновлять данные каталогов, загружать инфу о заказах с сайта в 1С?

Управлять скидками и наценками, применительно к группам товара

Установить зависимость цены от зоны доставки

Принимать и обрабатывать заказы

Настроить интерфейс для оплаты заказа через обычные и электронные платежные системы

Публиковать Новости и пресс релизы\Создавать иерархические каталоги товаров и услуг

Распеределять права пользователей по доступу к информации на сайте

Управлять показами рекламы на сайте

Оценивать эффективность рекламной компании

Анализировать статистику посещений и эффективность работы сайта

Управлять форумами

Поддерживать списки постовой рассылки адресной

Проводить опросы посетителей сайта

Организовать работу автоматизированнной службы техподдержки

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