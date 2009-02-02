------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Здесь приведено краткое ТЗ. Полное ТЗ высылается фрилансерам с отзывами и портфолио по запросу. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Краткое ТЗ Нужно перевести простой пятистраничный сайт на Битрикс, добавив к нему интернет магазин со следующими доработками: 1) Генерация договоров, отслеживание заключения договоров Магазин ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуй!
Нужна твоя помощь) В условиях кризиса, сам понимаешь!)
Было б круто если ты работаешь в БИтриКСЕ
Требуемый функционал инет магаза:
Разместить в каталогах сайта тысячи наименований товаров
Использовать систему множественного фильтра по товару
Прикручивать к каждой единице товара и её группам признаки: как статичные так и переменные
Легко управлять переменными признаками товаров
Управлять оптовоми, дилерскими, розничными и другими типами цен
Распределять права доступа покупателей к ценам каталога
Распределять права доступа администрирования сайта
Загружать на сайт и обновлять данные каталогов и цены в формате ЦСВ используя Эксель
В будущем поддерживать возможность выгружать товары и цены из 1С в каталоги сайта
Обновлять данные каталогов, загружать инфу о заказах с сайта в 1С?
Управлять скидками и наценками, применительно к группам товара
Установить зависимость цены от зоны доставки
Принимать и обрабатывать заказы
Настроить интерфейс для оплаты заказа через обычные и электронные платежные системы
Публиковать Новости и пресс релизы\Создавать иерархические каталоги товаров и услуг
Распеределять права пользователей по доступу к информации на сайте
Управлять показами рекламы на сайте
Оценивать эффективность рекламной компании
Анализировать статистику посещений и эффективность работы сайта
Управлять форумами
Поддерживать списки постовой рассылки адресной
Проводить опросы посетителей сайта
Организовать работу автоматизированнной службы техподдержки
Обратная связь
ТОП лист продаж
Шлите письма на [email protected] c предложениями и мыслями вашими))
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