Настроить VirtueMart

Интернет-магазиныЗавершен10 заявок157 просмотров
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На рабочем сайте настроить магазин VirtueMart и наполнить его контентом около 30-40 позиций

Virtuemart
15 лет назад
libertyinua
Николай 
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
resonance
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$2
1 день
Стас проявил себя как компетентный и ответственный специалист. Хоть и пришлось попариться, но результат дыл достигнут. Рекомендую.
Доброжелательное отношение, своевременная и достойная оплата, качественно составленное техническое задания. Приятно было работать!
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