Настроить VirtueMart

Интересует граббер описания товара с market.yandex.ru (либо крупный интернет-магазин). Необходимо описание товара с картинками. Возможность изменения цены в процентном соотношении (напр, 95% от цены, указанной на сайте). Возможность использования фильтра (не выбирать товар стоимостью менее N-ой ...
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На рабочем сайте настроить магазин VirtueMart и наполнить его контентом около 30-40 позиций
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