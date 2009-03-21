Создание полнофункционального интернет-магазина

$1500
Интернет-магазиныЗавершен18 заявок644 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создание полнофункционального интернет-магазина. Разработка дизайна. Использование програмирования для реализовывания своих идей. Требуется только высококвалифицированные специалисты.

Приватный проект для пользователя batonych

15 лет назад
qbz222
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
batonych
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$1500
20 дней
Игорь проявил себя настоящим профессионалом, ответсвенно подходил ко всем вопросам! В общем плане остался очень доволен, работа выполнена отлично. Единственным недостатком было небольшое неуложение в сроки, но вопрос был решен оперативно и положительно для обеих сторон. При необходимости обращусь еще, спасибо!
Спасибо! Огромное спасибо за терпение и понимание. Редко встретишь таких заказчиков :)
  • Похожие заказы

  • Интернет-магазин

    Здравствуй! Нужна твоя помощь) В условиях кризиса, сам понимаешь!) Было б круто если ты работаешь в БИтриКСЕ Требуемый функционал инет магаза: Разместить в каталогах сайта тысячи наименований товаров Использовать систему множественного фильтра по товару Прикручивать к каждой единице товара и её ...

    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод сайта на Битрикс + интернет-магазин

    $1000

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Здесь приведено краткое ТЗ. Полное ТЗ высылается фрилансерам с отзывами и портфолио по запросу. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Краткое ТЗ Нужно перевести простой пятистраничный сайт на Битрикс, добавив к нему интернет магазин со следующими доработками: 1) Генерация договоров, отслеживание заключения договоров Магазин ...

    Интернет-магазины16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка Интернет-магазина

    Требуется доработка Интернет-магазина и разработка нового Интернет-магазина по структуре схожего с существующим. Импорт прайс-листа, наличия и описаний по товарам из Excel файла. Главные требования: высокий уровень профессионализма и свободное время (!) для выполнения задания в ...

    Интернет-магазины18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка магазина на Virtuemart

    $500

    Очень срочно! Доработка магазина Joomla 1.0x+Virtuemart 1.10 ТЗ во вложении. Требуются ответственные люди, сумеющие начать работу "прямо сейчас". При положительном сотрудничестве возможна дальнейшая работа.

    Virtuemart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать копию магазина

    $250

    Нужен интернет-магазин с дизайном и основными функциями www.modernfurniture.com, но на русском языке. Оплата - нал, и с помощью пластиковых карточек. Один товар может иметь несколько фотографий. Продажа - по городам Одесса, Киев, Днепропетровск, Запорожье. Структура категорий и обязательные поля ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Ммодуль shop-script

    1.Подарочные сертификаты, которые дают скидки 2.При регистрации введя индекс поля область и город заполнились автоматом 3.На главной где спецпредложения вывод товара был из базы а не устанавливать вручную + чтоб менялось само, при открытии или обновлении страницы

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен интернет-магазин

    $250

    Нужен магазин для одного товара. Корзинки не надо. Каталога не надо Наличие системы управления контентом обязательно. Наличие возможности оставлять комментарии и отзывы о товаре Всё наполнение состоит из материалов которые я предоставлю лично ДЛЯ МЕНЯ ГЛАВНОЕ ДИЗАЙН Мне нужен постмодернизм, а-ля Ван ...

    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • SmartXenon

    Интернет-магазин Ксенонового и доп.оборудования для любого автомобиля

    Интернет-магазины18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад