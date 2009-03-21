Создание полнофункционального интернет-магазина

Нужен магазин для одного товара. Корзинки не надо. Каталога не надо Наличие системы управления контентом обязательно. Наличие возможности оставлять комментарии и отзывы о товаре Всё наполнение состоит из материалов которые я предоставлю лично ДЛЯ МЕНЯ ГЛАВНОЕ ДИЗАЙН Мне нужен постмодернизм, а-ля Ван ...