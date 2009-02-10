Интернет-магазин на Java-script

1.Необходима форма интернет магазина, которую можно вставить на страницу в конструкторе сайтов www.jimdo.com через форму "вставить widget/html" или другую. Конструктор бесплатен, для теста можно завести себе аккаунт. Наши сайты в про-версии, но они отличаются только отсутствием рекламы и большим местом.

То есть - чтобы было возможно к картинке, описанию и цене прикрепить кнопочку "купить", была бы страница "корзина", на которой были бы видны товары и они суммировались в итоговую сумму и была возможность отправить заказ на e-mail с данными покупателя. С одной валютой "рубли" и выбором двух доставок "курьер", "самовывоз". Типа как на WebDirector.ru, только для конструктора Jimdo.

2.Для того же конструктора нужен аукцион подарков с повышением рейтинга голосующих и предложением уникальной цены. В виде формы или виджета.